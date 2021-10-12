Сенатор Абрамов озвучил способ сделать инфляцию менее ощутимой для россиян

Государство должно думать не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов населения, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Иван Абрамов. По его словам, если россияне начнут зарабатывать на 20-30% больше, то инфляция в 5-7% покажется незначительной.

Минэкономразвития РФ ранее скорректировало прогноз по инфляции на 2021 год в сторону повышения. Как полагают в ведомстве, к концу года показатель достигнет 7,4%.

«Что касается сдерживания инфляции, то ее воспринимают по-разному. Кто-то говорит, что инфляция способствует производству. Вспомните времена, когда у нас не было такого количества птицефабрик, и мы импортировали. Но курсовая разница позволила нам все свое построить, и теперь мы продаем за рубеж. Надо задуматься не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов граждан, и тогда та инфляция 5–7% будет незначительной, если доходы вырастут на 20–30%», — убежден Абрамов.

Повышение доходов населения должно стать государственной задачей. Сенатор считает, что власти должны правильно «направлять бизнес» и грамотно расставлять приоритеты, мотивируя предпринимателей увеличивать производительность и фонд оплаты труда.