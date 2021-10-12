«Привязали себя к Европе». Энергетик Гривач объяснил причины газового коллапса на Украине

На Украине в Закарпатской области и городе Ивано-Франковск объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Причем топливо у местных поставщиков есть — они успели закупить его еще до повышения цен на европейских биржах. Однако теперь жадные украинские ритейлеры отказываются продавать его потребителям по привычной для них цене, выставляя рыночный прайс, который выше в три раза.

Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач убежден, что вина за бедственное положение двух районов Украины лежит исключительно на правительственных чиновниках.

Именно они, по словам собеседника «Политики Сегодня», организовали газовую реформу, которая привязала цены на внутреннем рынке к европейским тарифам. Соответственно, когда на Западе начался рост стоимости голубого топлива, то же произошло и в Киеве.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

«Даже несмотря на то, что на две трети Украина обеспечивает себя газом собственной добычи, импортные цены перекладываются на потребителей, в том числе бюджетников и коммунальные предприятия», — пояснил энергетик.

Ранее стало известно, что больницы, детские сады и школы в Ивано-Франковске вынуждены поддерживать температуру в районе +18 градусов, при том, что столбики уличных термометров там не поднимаются выше десяти градусов тепла. Местный мэр пояснил — бюджет города попросту не рассчитан на тарифы, установленные поставщиками. Последние требуют платить 30 гривен (82 рубля) за кубометр газа при обычной цене в 7-8 гривен (около 20 рублей).

Примечательно, что в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону и заверил, что тарифы при этом будут оставаться стабильными.