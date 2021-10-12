Во всю Ивановскую. Как губернатор Воскресенский старался поднять имидж «Единой России» в краю невест

Ивановская область во главе с 45-летним губернатором Станиславом Воскресенским по итогам минувших думских выборов вошла в число самых нетолерантных регионов по отношению к «Единой России». Результатом партии власти стали лишь 36,5% голосов (по стране 49,82%), а «КПРФ» набрала 27,94% голосов избирателей (по стране 18,93%).

Скромные цифры народной поддержки «ЕР» обернулись падением курса политических «акций» Воскресенского по версии рейтингового агентства «ПолитБрокер».

Действительно, доверие к власти значится первым пунктом в перечне показателей для оценки эффективности губернаторов, который утвердил президент Владимир Путин. РБК ранее сообщал, что по внутриполитическим блокам региональных администраций Кремль оперирует собственными неофициальными критериями. Ключевым среди них называлось доверие к главе региона.

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На фоне неудовлетворительных результатов думского голосования Telegam-аналитики спрогнозировали возможную отставку Воскресенского в рамках ожидаемого осеннего губернаторопада, однако директор Центра политического анализа Павел Данилин с подобными выводами не спешит.

Ивановская область долгое время считалась одним из центров «красного пояса» — группы регионов с устойчивой поддержкой КПРФ. Кроме того, команде Воскресенского, по мнению собеседника «ПС», было сложно нивелировать негатив от самой неоднозначной федеральной реформы.

«Достаточно серьезный рост недовольства в регионе из-за пенсионной реформы. Там, так же как и по всему Черноземью, это слабо забылось. Тот результат, который показал Воскресенский, — это не благоприобретенный результат, а суровая данность. Поэтому говорить о том, что после этого он должен быть отправлен в отставку, я бы не стал», — убежден Данилин.

Укрепить доверие к власти в преддверии выборов Воскресенский пытался единовременными выплатами. Значительная часть средств была адресована главному кадровому активу избирательных комиссий — учителям. Они наряду с соцработниками получили от ивановской администрации по 10 тысяч рублей.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Губернатор подчеркнул, что инициатива принадлежит фракции «Единая Россия» в облдуме. Заслужили финансовый бонус педагоги, по словам главы региона, благодаря самоотверженному труду во время пандемии.

Политолог Александр Кынев предсказал небольшой электоральный эффект от подобных мер, поскольку деньги пошли административно зависимой группе избирателей.

Павел Данилин полагает, что «вертолетные» деньги скорее «вносили социальную функцию, а не политическую». Выплаты едва ли могли затмить эффект от пенсионной реформы и общего социального положения жителей стремительно стареющей Ивановской области.

«Если резюмировать, то в тех регионах, где социально-экономическое развитие более-менее активное, там последствия этой реформы сглаживались за счет именно этого развития. А там, где, как в некоторых нечерноземных районах России вроде Иваново, социалочка находится "в загоне", и как ее ни поднимай, она все равно в загоне, там, конечно, эти последствия сказались и на результатах выборов», — резюмировал Данилин.

Чрезмерные требования к бизнесу в Ивановской области на фоне пандемии коронавируса также повлияли на результаты «ЕР», отмечали авторы федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

Воскресенский насаждал вакцинацию кнутом, что оборачивалось для предпринимателей чувствительными финансовыми издержками. При этом наряду с установленными ограничениями на массовые мероприятия и работу частных заведений в начале сентября в Иваново открылся кинофестиваль телесериалов «Пилот», генеральным продюсером которого является супруга губернатора Светлана Дрыга.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Не способствовала эффективной борьбе с коронавирусом и заминка со строительством инфекционного госпиталя, на который из резервного фонда правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей. Правительство Воскресенского обещало сдать объект до конца 2020 года, но эти планы были похоронены где-то в бюрократических завалах департамента строительства и архитектуры Ивановской области. В отношении чиновников подразделения следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Воскресенский объяснил, что с возведением объекта есть определенные проблемы по вине подрядчика.

Замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский был назначен врио губернатора Ивановской области в октябре 2017 года. Спустя год он уверенно победил на выборах, став полноправным губернатором. Срок его полномочий заканчивается в 2023 году.