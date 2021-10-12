Песков заявил, что смертельное ДТП с участием Собчак в Сочи не является вопросом Кремля

Журналистка Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился позицией Кремля по этому вопросу.

По словам представителя Кремля, авария с Ксенией Собчак не является их вопросом, поэтому никаких комментариев по поводу обстоятельств громкого дела не будет.

Напомним, водитель автомобиля Mercedes, который вез Ксению Собчак в аэропорт и устроил смертельную аварию с ее участием в Сочи из-за того, что был превышен скоростной режим.

ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной, когда телеведущая ехала в аэропорт. Водитель автомобиля Mercedes столкнулся на встречке с Volkswagen, что привело к смерти 35-летней женщины.