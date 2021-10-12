Разработка дизайна логотипов и школьной формы оказалась тайным увлечением Ким Чен Ына

Тайное увлечение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына удалось раскрыть британским журналистам. Глава КНДР занимается им во время длительного отсутствия в публичном пространстве.

Северокорейский лидер изучал концепции новых туристических направлений, прорабатывал дизайн бутылок, грузовых кораблей, школьной формы и логотипов компаний. Об этом свидетельствуют новые снимки Ким Чен Ына с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне, пишет британское издание The Times.

Участниками мероприятия стали художники Северной Кореи, представившие общественности собственные дизайн-проекты. Британские корреспонденты проанализировали изображения с выставки и выяснили, что глава Северной Кореи провел за изучением работ художников не менее 25 дней.