Мужчина в камуфляже расстрелял семью с ребенком под Киевом

Злоумышленник в камуфляжной одежде открыл стрельбу по прохожим под Киевом. Инцидент случился в населенном пункте Софиевская Борщаговка. Об этом сообщили представители областной полиции.

Стрельба произошла, когда молодой человек со своей женой и ребенком школьного возраста рано утром вышли из подъезда дома и сели в автомобиль. В этот момент к их машине подбежал неизвестный и произвел несколько выстрелов. Нападение попало на записи камер видеонаблюдения.

В результате произошедшего пострадал 27-летний мужчина. Он получил ранение в ногу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Организованы оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и местонахождения стрелка.