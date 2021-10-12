Путин в обращении к депутатам Госдумы заявил о развитии политической системы России

Политическая система в России развивается в ответ на изменение запросов общества, отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

Глава государства поприветствовал в Кремле депутатов Госдумы нового созыва. Он поздравил парламентариев с победой на думских выборах и с началом работы.

«Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной думы РФ восьмого созыва и поздравить всех вас с началом ее работы», — сказал Путин.

Президент заявил о прогрессе в политической системе РФ, которая отвечает на новые запросы общества. Также он выразил надежду, что депутаты будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневными результатами в работе.

Думские выборы прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в Госдуме сформировали КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди».