Владимир Путин: главный враг России — это низкие доходы граждан

Низкие доходы миллионов россиян — это главный враг страны, с которым следует бороться в первую очередь, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.

Как подчеркнул глава государства, перед новым составом федерального парламента стоит множество действительно важных вызовов, но первым и ключевым приоритетом работы законодателей должно стать увеличение благосостояния широких народных масс. Бедность — главный враг России, подчеркнул Путин.

«Повторю: главный наш враг, угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — отметил глава государства.

Встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва проходит в Георгиевском зале Кремля. Ранее новый состав нижней палаты парламента по итогам первого заседания избрал своего спикера — им стал председатель ГД VII созыва Вячеслав Володин.