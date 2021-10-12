Кедми объяснил, почему США не смогут атаковать Китай ядерным оружием

Россия и Северная Корея - это две страны, которые не позволят Соединенным Штатам Америки нанести по Китаю ядерный удар из-за Тайваня.

С таким заявлением в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого возврат Тайваня под контроль Пекина станет последним гвоздем в крышку гроба американских попыток противодействовать КНР

При этом, потеряв контроль над Тайванем, Запад лишится его технологической мощи и получит сильнейший удар по технологиям США и Европы. А шансов на то, что Вашингтон сможет защитить Тайвань военным путем практически нет, так как свою роль в бессилии США сыграет фактор России, считает эксперт.

«У каждой страны есть красные линии. Россия не может допустить поражения Китая. Точка. Она не даст американцам победить Китай в любом военном конфликте. Она не будет в нем участвовать, но, если ситуация будет угрожать Китаю, Россия не даст его победить, — уверен Яков Кедми. — Россия не даст Китаю потерпеть поражение. Это знает Китай, знают американцы. США не смогут атаковать Китай ядерным оружием».

Еще одна страна, которая не допустит чтобы Соединенные Штаты своим стратегическим арсеналом уничтожили Китай, это Северная Корея, так как для нее сохранение Китайской Народной Республики в ее нынешнем статусе – это вопрос выживания.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

КНДР, по мнению израильского политолога, в состоянии нанести ядерные удары по Южной Корее и Японии, и лишить таким образом Америку ее плацдармов в Азии. И если Штаты лишаться Тайваня именно по этому сценарию это будет означать, что они окончательно потеряют статус глобальной державы.

«Зато США сохранят свою страну. Да, они теряют восточный регион, но Калифорния остается, Вашингтон остается, — добавил Кедми в заключение. — Китайская военная мощь не угрожает Соединенным Штатам. Им не нужно обстреливать территорию США, они этого не хотят. Им надо уничтожить американский флот, и это в их руках. Американцы теряют флот, но сохраняют страну. Бомбы не упадут на их территорию».

Таким образом, объяснил эксперт, вопрос с Тайванем можно считать решенным – защитить его не в силах никто, ни на самом острове, ни в Вашингтоне.