Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его страна остро нуждается в транзите российского газа в Европу, чтобы сохранить свою «энергетическую независимость». С таким заявлением Зеленский выступил на брифинге после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вероятно, противоречия в собственных словах о «зависимой независимости» президент не увидел и просто продолжил, что никто на Украине не обрадуется потере «законного дохода» от транзита газа. А убытки могут быть весьма существенными: по предварительной оценке главы государства, Киев будет терять по 2 млрд долларов ежегодно, если украинская ГТС останется не у дел.

Основное беспокойство по этому вопросу в Киеве вызывает российский трубопровод «Северный поток — 2», поскольку после его запуска необходимость в газотранспортной системе Украины отпадет.

На фоне этих переживаний Зеленский объявил, что Украина и Евросоюз решили начать стратегический диалог, чтобы разработать общий долгосрочный план по энергетической безопасности Европы. В рамках обсуждения уже прозвучали варианты введения очередных санкций против «СП-2».

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Одновременно с тем попытки Украины препятствовать запуску российского газопровода пока приводят только к повышению стоимости голубого топлива в стране, ведь власти Киева на законодательном уровне привязали цены на газ на внутреннем рынке к биржевым котировкам Европы.

А в ЕС, который не без помощи украинской стороны тоже активно создает помехи в сертификации «СП-2», стоимость голубого топлива поднимается до небывалых высот. Всего неделю назад цена на газ взлетела до рекордных 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Однако после заявления президента России Владимира Путина о готовности «Газпрома» при необходимости поставить Европейскому союзу топливо в объемах, превышающих прописанные в контрактах, стоимость газа упала вдвое.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что Брюссель сможет вернуть энергетику к стабильности, когда откажется от давления на Москву.