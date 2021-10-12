«Ковидрусофобия». По Латвии прокатилась волна увольнений из-за вакцинации «Спутником V»

В Латвии начали увольнять работников, привитых российской вакциной «Спутник V» или переболевших COVID-19 за пределами Евросоюза, в том числе в РФ. Об этом «Политике Сегодня» рассказал председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс.

С 11 октября власти Риги на три месяца объявили в стране режим чрезвычайного положения из-за резкого увеличения числа больных коронавирусом. При этом обязательную вакцинацию в Латвии для работников ряда сфер ввели еще летом. Так, до 15 сентября поставить прививку должны были все учителя, медики, полицейские, пожарные, военные, социальные работники и даже продавцы в супермаркетах, поделился Кузинс. Несогласным даже пригрозили увольнением.

Слово в Латвии сдержали — с 11 октября работодатели начали зачистку кадров. Вот только под удар попали не только те, кто не успел или не захотел вакцинироваться, но и те, кто предпочел западным препаратам российский «Спутник V». Он, напомним, до сих пор не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и, соответственно, не признается в странах Евросоюза.

«Вы можете быть и переболевшим, и вакцинированным, но все равно вас могут уволить с работы. То есть это получается подход не медицинский, а чисто политический», — заметил латвийский политик.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В эту ловушку попался знакомый Кузинса Олег Ундалов, который был социальным работником в одной из общественных организаций Латвии. До минувшего понедельника. При этом у мужчины имеется не только сертификат о прохождении вакцинации «Спутником V», но и справка о том, что он недавно переболел COVID-19. Правда, произошло это в России.

«В моем случае это чистая ковидрусофобия!» — резюмировал Ундалов.

Ранее депутаты латвийского парламента заявили, что отказываются признавать выборы в Госдуму РФ из-за того, что в них участвовали жители Крыма, Севастополя и Донбасса.