Глава Роспотребнадзора Попова заявила об усилении контроля за масочным режимом в России

Контроль за соблюдением масочного режима в российских регионах планируется усилить, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Его соблюдение обсуждается с главными санитарными врачами субъектов РФ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее провела совещание с представители российских регионов, где им дали соответствующие рекомендации, подчеркнула Анна Попова в ходе выступления заседании президиума Координационного совета при правительстве.

Масочный режим — это не единственный способ противостоять коронавирусной инфекции. Вакцинация является самым надежным способом защитить себя и родных от COVID-19. По последним данным, в России зафиксировано 28 190 случаев коронавируса за сутки.