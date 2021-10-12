Вассерман рассказал о сыгравшей в «русскую рулетку» экономике США

Долларовая пирамида обеспечивает Соединенным Штатам Америки благополучие за чужой счет, а всему миру – удобное средство платежей в международной торговле, поэтому ни республиканцы, ни демократы не хотят обрушения этой пирамиды.

Такое мнение в авторской колонке для сайта «РЕН.тв» высказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя призыв президента США Джо Байдена к Республиканской партии срочно поднять лимит госдолга и прекратить играть в «русскую рулетку» с американской экономикой.

«Открытым текстом сообщаю: до Байдена ни один президент США не рискнул сам напрямую пригрозить стране и миру отказом от исполнения денежных обязательств государства, — подчеркивает эксперт. — Ведь сама возможность выпускать все новые доллары обеспечена, по сути, обязательствами федеральной сокровищницы – так там называют министерство финансов с казначейством».

Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Рост государственного долга в США ограничен законами этой страны, напоминает Вассерман. На днях нынешний американский министр финансов Джанет Йеллен прямо заявила, что, если Конгресс США не примет меры для повышения лимита госдолга, остатков средств казначейства не хватит для того чтобы оплатить национальные счета, то есть Америке придется впервые за свою историю объявить дефолт. Эта ситуация, по словам Йеллен, скорее всего приведет к рецессии, миллионы американцев лишаться рабочих мест, и это будет продолжаться до тех пор, пока не закончится кризис.

«Открытым текстом напоминаю: дело не только в текущих платежах, но и в том, что уже выпущенные обязательства федеральной сокровищницы предъявят к оплате – а их уже больше официального годового валового внутреннего продукта США, то есть платить, по сути, нечем. Байден давит на республиканцев, тормозящих принятие нового федерального бюджета, даже через бизнес», — объяснил аналитик.

Global Look Press / Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

На минувшей неделе американский президент провел встречу с главами высокотехнологичных компаний и крупнейших финансовых структур, сообщает Вассерман. Как сообщалось, поводом для встречи стала необходимость срочно решить проблему с долговым лимитом США, так как если это не будет сделано, последуют разрушительные последствия для американских семей, предпринимателей и экономики.

«Открытым текстом уверяю: милые бранятся – только тешатся. Ни республиканцы, ни демократы не хотят обрушивать долговую пирамиду, обеспечивающую миру удобное средство платежей в международной торговле, а самим США – изрядное благополучие за чужой счет. Договорятся. Не впервой», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Анатолий Вассерман обратился к россиянам с предупреждением о том, что в условиях скорого и неминуемого банкротства США им лучше воздержаться от покупки долларов.