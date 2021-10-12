Президент Киргизии назначил и.о. главы кабмина экс-министра финансов Акылбека Жапарова

Исполняющим обязанности председателя правительства Киргизии после роспуска кабмина назначен бывший министр финансов и депутат республиканского парламента Акылбек Жапаров. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

О назначении законодателя стало известно вскоре после указа о роспуске 12 октября всего правительства Киргизии во главе с Улукбеком Мариповым. Ранее Акылбек Жапаров занимал позиции министра экономики и торговли, а также министра финансов. В 2010 году он перешел из кабмина в республиканский парламент.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики — руководителем администрации президента Кыргызской Республики», — сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Причины отставки кабмина Марипова в пресс-службе не назвали. Незадолго до роспуска правительства в высших кругах Бишкека произошла еще одна перестановка: бывший руководитель Администрации президента Киргизии Суйунбек Касмамбетов стал секретарем государственного департамента.