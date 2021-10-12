Захарова: Запад «переводит стрелки» с Киева на Москву в деле о крушении MH17

Суд в Гааге вместо установления истины в деле о крушении борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии занимается «переводом стрелок» с Киева на Москву. Об этом говорится в распространенном 12 октября заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Комментарий российского дипломата приурочен к появившимся в прессе сообщениям о рекомендации МИД Королевства Нидерланды свернуть расследование, целью которого была установка причин, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в день трагедии. По словам Захаровой, подобное поведение подчеркивает стремление коллективного Запада презреть объективность расследования в угоду политической конъюнктуре.

«Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти. Данный шаг не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования катастрофы рейса МН17 по линии Совместной следственной группы (ССГ)», — подчеркивается в комментарии Захаровой.

Ранее в средства массовой информации регулярно попадала информация, намекающая на возможный сговор Украины и западных стран по сокрытию правды о гибели MH17. Так, например, голландский журналист ван де Бек выяснил, что европейские пропагандисты осознанно идут на ложь и подтасовку, чтобы ввести в заблуждение простых граждан и сформировать у массового обывателя неправильный образ трагедии в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.