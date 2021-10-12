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«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа

Молдавия попросила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа через Румынию. По сведениям газеты Financial Times, это произошло из-за сокращения на треть экспорта российского газа.

Информацию подтвердили и в молдавском правительстве. Издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры и регионального развития республики сообщило, что сейчас переговоры ведутся как с «Газпромом», так и с Брюсселем.

«Молдова ведет переговоры об одновременных поставках газа и из России, и из ЕС. В министерстве подчеркнули, что "необходимо воздержаться от спекуляций на эту тему, пока нет окончательного решения”. <...> Тем более, что к концу октября мы должны прийти к решению по контракту с "Газпромом"», — говорится в статье.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Нехватку голубого топлива планируется восполнить за счет Румынии, которая, к слову, сама покупает топливо у России. При этом Бухарест пытается покрыть собственные газовые потребности на фоне дефицита сырья в Европе и рекордного роста цен, подчеркнули в FT.

Газовые прения

В настоящее время Молдавия приобретает газ у России по контракту, заключенному еще 13 лет назад. Срок его действия истек 30 сентября этого года, однако 1 октября документ был продлен на один месяц.

Поскольку цены по этому соглашению привязаны к показателям нефти, стоимость топлива для Кишинева выросла до $790 за тысячу кубометров. При этом среднегодовая цена сырья составляет $200 за 1 тыс. куб. м.

В этой связи переговоры по долгосрочной сделке между Молдавией и «Газпромом» продолжаются. На днях вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что республика намерена договориться с РФ о снижении цены на газ в три раза.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Предлагаем [сохранить] цену как в контракте, который действовал до конца сентября. Это означает максимум $220 за 1 тыс. куб. м в ноябре-декабре и $280 в первом триместре следующего года», — подчеркнул Спыну.

Скидку на топливо молдавский вице-премьер планировал обсудить с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на полях Петербургского международного газового форума, который прошел 5-8 октября. Однако, по признанию Спыну, встреча не состоялась «по объективным причинам».

Вместо этого политик провел переговоры с гендиректором «Газпромэкспорт» Еленой Бурмистровой. Причем всю вину за трудности с продлением контракта он возложил на предыдущую власть во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном и бывшим председателем парламента Зинаидой Гречаный.

Тем не менее Спыну пообещал до конца месяца сообщить о договоренностях или как минимум позициях сторон и призвал «набраться терпения».

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Какая альтернатива?

На этом фоне в Кишиневе также задумались о возможности закупок газа в Румынии и других странах — членах Евросоюза. К примеру, республика могла бы получать голубое топливо через газопровод Яссы – Унгены – Кишинев, строительство которого было официально завершено 4 октября.

Протяженность трубопровода стоимостью €26 млн составляет 43,2 км, а его пропускная способность — 1,5 млрд кубометров в год. Работы над его созданием велись при финансовой поддержке ЕС. По словам Андрея Спыну, газопровод полностью функционален.

«После многих лет работы, бюрократии и испытаний газопровод Яссы-Кишинев предлагает нам доступ к европейскому энергетическому рынку. Мы обсуждали с румынскими официальными лицами возможность поставки природного газа по этому газопроводу в предстоящий период», — написал Спыну в Facebook.

Хотя торжественное открытие молдавско-румынского проекта состоялось еще в августе 2014 года, до сих пор поставки сырья по нему так и не начались. Для этого необходимо было построить сеть газокомпрессорных станций. Ветка Унгены — Кишинев была завершена лишь в прошлом году.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
pexels.com  / Magda Ehlers

Однако если молдавская сторона и сможет принять 1,5 млрд куб. м газа, то инфраструктура Румынии не готова к прокачке заявленного объема голубого топлива.

Чтобы газопровод заработал на полную мощность, Бухаресту предстоит завершить на своей территории ветку Онешть — Гэрэешть — Лецкань и построить две компрессорные станции. Но все это произойдет не раньше 2022 года.

В любом случае в Румынии убеждены, что с помощью этого проекта смогут предоставить Молдавии альтернативу российскому газу. Об этом, в частности, в августе прошлого года заявил тогдашний премьер-министр республики Людовик Орбан.

«Мы предоставляем жителям Молдовы альтернативу российскому газу. Это важная инвестиция, которая свидетельствует о готовности Румынии всегда быть рядом с гражданами Молдовы», — заверил политик.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Однако экспертное сообщество с иронией напомнило, что Бухарест импортирует топливо прямиком из РФ, а значит, «исключительно румынское» сырье будет в любом случае дороже российского.

«Получится, он попадет к нам окружным путем, что, соответственно, повысит его цену», — выразил мнение доктор экономики Михаил Пойсик.

Этой же точки зрения придерживается экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон, назвавший обещание правительства республики закупать газ в Евросоюзе популизмом.

«Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северный потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке. А у западных партнеров надо просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ», — написал он в Telegram-канале.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Цена выше

О том, что чрезвычайные закупки газа в Молдавию будут осуществляться за счет увеличения импорта российского топлива, «Политике Сегодня» заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Эксперт обратил внимание, что за последнюю неделю «Газпром» в четыре раза увеличил объем поставок сырья в Румынию.

«Нельзя не согласиться, что это популизм, потому что какие объемы ЕС может поставить в Молдавию? Он может сделать это через Румынию, но какой это будет газ? Скорее всего, российский, тем более что поставки в нее в текущем году значительно увеличились, и появилась возможность прокачивать газ не только через территорию Украины или Молдавии, но и через "Турецкий поток", то есть Болгарию и Турцию», — рассуждает эксперт.

Фролов подтвердил, что экстренные поставки, о которых Молдавия попросила Евросоюз, будут несколько дороже того газа, который сейчас Россия поставляет в Кишинев напрямую. По его оценке, цена вырастет на $100-200.

«Это популизм». Почему ЕС не поможет Молдавии преодолеть зависимость от российского газа
pixabay.com  / 

«Цена будет биржевой, спотовой, но к ней нужно учесть доставку, налоги, которые принято платить с поставок газа в Молдавию, и мы получим довольно значительное увеличение цены. Цена может быть на $100-200 долларов выше, если это будут экстренные поставки российского газа через Румынию. Ведь Молдавии придется по сути покупать тот же российский газ у Румынии», — резюмировал собеседник издания.

Ранее «ПС» писала о том, что мешает России и Молдавии заключить долгосрочный контракт о поставках газа.