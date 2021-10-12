Рябков по итогам переговоров с Нуланд заявил о «плохой стыковке» позиций России и США

Разговор с заместителем секретаря США Викторией Нуланд был откровенным и полезным, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Несмотря на это, пока позиции российской и американской сторон «плохо стыкуются», отметил дипломат. По его словам, РФ и Соединенные Штаты проведут новые консультации по вопросам урегулирования кризиса вокруг виз и работы дипмиссий, передает РИА Новости.

Также Рябков отметил, что не исключены дальнейшие обострения в отношениях Москвы и Вашингтона. Россия намерена избежать подобного развития событий, уточнил он.

«Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария», — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось о завершении переговоров Рябкова и Нуланд. Беседа дипломатов продлилась более полутора часов. После проведенной встречи замгоссекретаря Соединенных Штатов отказалась отвечать на вопросы представителей прессы.