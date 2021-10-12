Песков: подготовка саммита в «нормандском формате» продолжается

Подвижек в выполнении Минских соглашений и договоренностей по итогам саммита в Париже нет, но это не отменяет подготовку к саммиту в «нормандском формате». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал информацию о продолжении подготовки к саммиту «нормандской четверки» в ходе беседы с представителями прессы 12 октября. По словам пресс-секретаря президента России, заинтересованные стороны подтвердили готовность к участию в переговорах, а повестка дня будет четко очерчена Минскими соглашениями. Также Песков прокомментировал возможность личной встречи и повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита. По мнению чиновника, диалог глав государств может отличаться от общей повестки саммита.

«Здесь работа ведется. Хотя похвастаться нечем в плане выполнения ни Минска, ни Парижа. Но работа ведется, и вчера была подтверждена готовность эту работу продолжать. <...> Нет, это не одно и то же (о встрече Путина и Зеленского. — Прим. ред.). Здесь (в рамках "нормандской четверки" — Прим. ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», — заверил официальный представитель Кремля.

Переговоры в «нормандском формате» пройдут в ближайшее время. Об этом 11 октября заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, договоренность о проведении встречи на высшем уровне была достигнута по итогам переговоров Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.