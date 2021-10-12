Советник президента Украины сравнил ситуацию в стране с анекдотом

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в стране сложилось анекдотическое положение дел с приходом к власти Владимира Зеленского.

В эфире телеканала «Наш» Арестович рассказал, что с самого первого дня избрания Зеленского и до сих пор украинская оппозиция неустанно обвиняет президента и его команду в «сдаче интересов» страны России.

«А русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам неинтересно разговаривать, потому что нет результата», — рассуждает советник президента.

Комментарий Арестовича вышел примерно в одно время с публикацией статьи заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». В своем материале бывший премьер-министр РФ назвал находящихся у власти на Украине, «невежественными, несамостоятельными и необязательными» людьми, которые регулярно демонстрируют непостоянство своих позиций.

Ранее Владимир Зеленский признался, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению украинского лидера, этот саммит мог бы стать плодотворным для обеих стран.

С мнением и надеждами Зеленского не согласился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дипломат полагает, что встреча с Путиным поставит президента Украины «на шпагат», потому что немалая часть его соотечественников воспримет такой ход как предательство.