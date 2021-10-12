Путин 22 октября проведет переговоры с премьером Израиля Беннетом

Президент России Владимир Путин планирует провести двусторонние переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что событие состоится в России. Сейчас ведется подготовка к переговорам Путина и Беннета.

«Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится, это будет рабочий визит, 22 октября он состоится и будут двусторонние переговоры», — сказал пресс-секретарь президента России.

Телеканал RT ранее сообщал, что Нафтали Беннет выступал на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных Наций. В ходе мероприятия он заявил о готовности Израиля помешать Ирану создать ядерное оружие. По его словам, Тегеран выглядит слабее и уязвимее, чем кажется. Кроме того, сейчас показатели экономики Ирана снижаются, отметил Беннет.