Песков: участие России в международной экономике влияет на инфляцию в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменение прогноза инфляции на 2021 год. Он заявил, что ее корректировка связана с зависимостью от внешних рынков.

Таким мнением представитель Кремля поделился с журналистами. В ходе беседы они напомнили, что Минэкономразвития обосновало прогноз ростом цен на продовольствие. Пескова попросили ответить, почему не удается решить эту проблему.

«Потому что Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния», — сказал пресс-секретарь.

Однако властям удается «значительно амортизировать этот процесс», считает Песков. Но полностью его исключить, по его словам, не может ни одно государство.

Годовая инфляция в России по итогам октября достигнет 7,5% и вернется на уровень июня 2016 года, считают аналитики.