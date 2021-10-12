Александр Мостовой назвал сборную России фаворитом группы после победы в матче со Словенией

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что национальная команда стала фаворитом своей группы после гостевой победы над Словенией.

Победа в Мариборе сделала команду Валерия Карпина главным претендентом на первое место в группе H отборочного турнира к ЧМ в Катаре, считает бывший партнер наставника сборной России Александр Мостовой. Об этом участник двух планетарных первенств рассказал журналистам издания «Чемпионат».

«Первое место в группе — прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли — теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв», — заявил экс-полузащитник «Сельты».

После восьми туров в активе сборной России 19 очков. Команда Карпина располагается на первом месте в турнирной таблице группы H, опережая занимающую вторую строчку Хорватию на два балла. Следующий матч сборной России в квалификации ЧМ-2022 состоится 11 ноября. Национальная команда сыграет с Кипром.