Путин не ревакцинировался от коронавируса из-за высокого титра антител

Президент России Владимир Путин пока что не ревакцинировался от коронавируса. Состояние его здоровья в норме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После вакцинации от вируса SARS-CoV-2 у российского лидера по-прежнему сохраняется высокий титр антител. Именно поэтому Владимир Путин пока что не делал повторную прививку от этой инфекции, отметил Песков.

«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», — заявил он во время общения с прессой.

Не так давно глава российского государства закашлялся во время совещания по АПК. Во время рабочего совещания с членами Совета безопасности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила беспокойство состоянием здоровья Владимира Путина. Президент РФ успокоил ее, заверив, что регулярно делает тесты на различные инфекции, а кашель был вызван чрезмерной активностью на свежем воздухе, сообщает телеканал «360».