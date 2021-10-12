Песков: Кремль не имеет возможности вмешиваться в следствие по делу Раковой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен о задержании вице-президента Сбербанка Марины Раковой, однако не могут вмешаться в следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Ее уж предъявили обвинение в хищении 50 млн рублей. В настоящее время Ракова находится под арестом, суд заключил ее под стражу до 6 декабря. Свою вину экс-чиновница не признает.

Накануне стало известно, что правоохранители задержали по данному делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. О статусе Зуева пока конкретной информации от следствия не было.