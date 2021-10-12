Власти Новосибирской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию от COVID-19 для населения

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции вводится постановлением Главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова для посещения мест массового скопления людей. Также начнет работать система QR-кодов.

Новые меры были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Мониторинг властей показал, что чаще всего в области болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Вместе с тем отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и общественный транспорт.

Начиная с 12 октября, главный санитарный врач региона поручил пройти вакцинацию лицам в возрасте от 18 лет и старше, которые работают в сфере торговли, салонов красоты, спорта, общественного питания, МФЦ, транспорта, социальной защиты, культуры и др. Граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в последние 6 месяцев или сдавшие ПЦР-тест получат доступ к QR-кодам для посещения общественных мест.

За период с 27 сентября по 3 октября текущего года в Новосибирской области было выявлено 1189 случаев заболевания COVID-19 — 42,5 заболевших на 100 тысяч населения.