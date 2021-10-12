Жириновский на задворках, Володин — спикер. Госдума VIII созыва начала свою работу

С самого утра у здания российского парламента на Охотном Ряду было не протолкнуться — президент Владимир Путин назначил на 12 октября заседание Государственной думы нового, уже VIII созыва. Несколько сотен депутатов всех мастей прибыли на первый после выборов рабочий день, чтобы утвердить глав комитетов, выбрать спикера и его заместителей, а также запомнить свои места в зале заседаний на ближайшие пять лет.

«Политика Сегодня» говорит и показывает, как народные избранники распределили кресла и откуда в Госдуме появилось шесть новых комитетов.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По местам

Чтобы оценить расстановку сил в нижней палате парламента на ближайшие пять лет, вспомним результаты недавних выборов. Лидирующую позицию с поддержкой почти 50% избирателей сохранила «Единая Россия», которая теперь будет занимать 324 кресла из 450. За ней неустанно следует КПРФ (19% поддержки): 57 мест в Госдуме можно смело окрасить алым цветом.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР (7,5% у обеих партий) на поле политических дискуссий заняли практически равные позиции. Подопечные Сергея Миронова получили 28 парламентских кресел, а соратники Владимира Жириновского – 23 кресла. «Новых людей», с боем прорвавшихся на Охотный Ряд с уровнем поддержки 5,3% избирателей, будут представлять 15 депутатов.

По одному месту в новой Госдуме досталось посланникам «Родины», «Гражданской платформы» и «Партии Роста». Еще пять кресел заняли самовыдвиженцы.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Звездная дума

Первое заседание Госдумы VIII созыва открыла первая в мире женщина-космонавт 84-летняя Валентина Терешкова. Изначально, как того требует традиция, вступительное слово должен был произнести старейший депутат Владимир Ресин (сейчас ему 85 лет), однако он отказался от почетной роли.

«У нас впереди 2024 год — год выборов президента, ответственный период и для Государственной думы. Наша общая задача — сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики. <…> Самый главный наш с вами закон сегодня — это бюджет будущей трехлетки. Мы, и особенно депутаты, впервые избранные в Госдуму, должны максимально ответственно подойти к работе над ним. Ведь что такое бюджет — это финансовое обеспечение реализации послания президента и его поручений», — обратилась к присутствующим Терешкова.

Помимо нее в парламенте будут заседать еще несколько известных по всей стране депутатов. К их числу можно отнести боксера и телеведущего Николая Валуева, который трудился в прошлом созыве, а также еще одного чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога. Думское кресло впервые выделят певцу, заслуженному артисту РФ Денису Майданову, актеру Дмитрию Певцову, эрудиту и политологу Анатолию Вассерману.

Новый состав Госдумы отметился не только звездным пополнением, но и уходом сразу нескольких ветеранов российской политики. Как минимум на ближайшие пять лет без мандата остались уже бывший заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, дрейфующая в сторону Кабо-Верде зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская и борец за права женщина Оксана Пушкина.

Также сдали депутатские мандаты экс-тренер футбольного ЦСКА Валерий Газзаев, режиссер Владимир Бортко и Евгений Примаков-младший – журналист и внук легендарного советского и российского политика Евгения Максимовича Примакова.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Комитетов много не бывает

Количество думских комитетов увеличилось с 26 до 32. По словам первого зампредседателя Госдумы VII созыва, главы временной рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Александра Жукова, это сделано для повышения эффективности работы и для того, чтобы «синхронизировать предмет деятельности комитетов со структурой федеральных органов исполнительной власти».

К примеру, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поделили на четыре отдельных комитета. Один из них займется вопросами экономической политики, другой – вопросами промышленности и так далее. Та же участь коснулась Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Вместо Комитета по образованию и науке отныне будут работать два комитета: по науке и высшему образованию, а также комитет по просвещению.

Распределение комитетов между партиями прошло прямо пропорционально занятым местам в Госдуме. Представители «Единой России» будут курировать работу 17 комитетов. КПРФ и «Справедливой России – За правду» досталось пять и четыре комитета соответственно. Либерал-демократы также будут возглавлять четыре думских комитета, а новичкам из партии Алексея Нечаева отвели места в двух ответственных группах.

Пресс-служба партии «Новые Люди» /

Итоги заседания

В ходе первого заседания Госдумы VIII созыва спикером избрали Вячеслава Володина, который возглавлял нижнюю палату парламента прошедшие пять лет. За Володина проголосовали 360 депутатов из 450.

«Мы вас поздравляем от всей души, — заявила Валентина Терешкова после оглашения результатов голосования. — Уважаемый Вячеслав Викторович, прошу вас пройти в президиум и вести дальше нашу работу».

Первыми заместителями Володина стали коммунист Иван Мельников и единоросс Александр Жуков. Парламентарии одобрили проекты работы специальных комиссий. Всего их будет четыре:

— Комиссия по вопросам депутатской этики;

— Комиссия по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности;

— Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам;

— Комиссия по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы.

Во время осенней сессии (с 12 октября по 31 декабря 2021 года) заниматься законотворчеством депутаты будут дважды в неделю. Заседания запланированы с 12:00 до 16:00 без обеденного перерыва.