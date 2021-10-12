Российский IT-гигант Mail.ru Group переименован в VK

Крупнейшая российская технологическая корпорация Mail.ru Group провела ребрендинг и была переименована в VK. Теперь все проекты компании будут выходить под единым именем.

Бренд VK представят на корпоративном и продуктовом уровнях. Единое название подчеркнет возможности экосистемы компании: общение в соцсетях, образование, доставка товаров, заказ такси и другие услуги. Все проекты свяжут сервисами VK ID, VK Pay, VK Combo.

Mail.ru Group была основана в 2005 году Юрием Мильнером и Дмитрием Гришиным. Среди ее активов соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», десятки онлайн-игр, в том числе Warface, Crossfire, Armored Warfare, мессенджер ICQ, площадка объявлений «Юла», а также каршеринг «Ситидрайв». Главным конкурентом Mail.ru Group на российском рынке является «Яндекс».