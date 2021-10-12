Песков обозначил позицию России по Курилам в ответ на заявление премьера Японии

Москва не согласна со словами нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее новый японский премьер во время дебатов в парламенте сказал, что суверенитет Токио распространяется и на южные острова Курильской гряды. Песков обозначил позицию России по этому вопросу.

«Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, Москва неоднократно подтверждала готовность продолжать диалог с Токио по актуальной повестке. Так Песков ответил на вопрос журналистов, как российская сторона оценивает заявления премьера Японии.

Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября. Он возглавлял МИД Японии с 2012 по 2017 годы, а также был исполняющим обязанности министра обороны страны.