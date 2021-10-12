Володин назвал развитие России главным приоритетом в работе Госдумы нового созыва

Депутаты Госдумы должны эффективно представлять интересы граждан и находить законодательные решения проблем. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин перед избранием на соответствующий пост.

Политик отметил, что главным приоритетом в работе депутатов должна быть повестка развития страны и достижение национальных целей. По его словам, парламентарии имеют общие стремления, несмотря на разницу во взглядах и подходах.

«Повышение благосостояния наших граждан, обеспечение экономического роста, безопасности, защиты суверенитета нашей страны», — продолжил политик, говоря о приоритетах в работе Госдумы нового созыва.

Депутат добавил, что необходимо увеличить количество законов прямого действия. Кроме того, следует проработать повышение ответственности депутатов перед избирателями и введение отчетов о работе.

Телеканал RT ранее сообщал, что Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы. Его кандидатуру поддержали 360 депутатов из 450.