Глава Якутии Николаев взъерепенился на премьер-министра и пустил в ход кулак

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко вызвал гнев главы региона Айсена Николаева во время совещания, на котором обсуждался вопрос доступности жидкого кислорода для больных COVID-19.

В настоящий момент в якутских больницах используют кислород, который на грузовиках поставляют из Хабаровского края. Медики жалуются, что иногда жидкий кислород заканчивается быстрее запланированных сроков. В этой ситуации приходится применять кислородные баллоны. Решить проблему могло бы строительство кислородной станции, о чем главные врачи якутских больниц ранее просили Тарасенко.

Однако за прошедший год ни одной станции в регионе так и не появилось. Премьер объяснил, что стоимость объекта достигает 620 млн рублей, а у правительства пока есть только часть нужной суммы.

«Так это строится навечно! Зато у больниц никогда такой проблемы не будет… Люди ведь уже сегодня сидят без кислорода», — возразил глава Якутии.

Тарасенко в ответ сообщил, что скоро в регион приедет очередная поставка жидкого кислорода из Хабаровского края. Такой ответ не только не устроил Николаева, но и разозлил. В порыве эмоций он громко стукнул кулаком по столу.

«Хватит! А о чем вы тогда думали целый год? Неправильно было сделано. Сейчас та машина перевернется на трассе — и что будет? Не можем мы себе этого позволить, понимаете? Жизнь людей – это приоритет», — отчитал премьера глава Якутии.

Николаев подчеркнул, что строительство новой станции не может стоить дешево, но это необходимый для региона объект, который прослужит людям долгие годы, поэтому проблема требует оперативного решения.