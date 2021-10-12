Американский дипломат Нуланд приехала на встречу с Рябковым в малиновом костюме

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание Министерства иностранных дел РФ, где встретится с замглавы российского дипведомства Сергеем Рябковым. Дипломаты обсудят отношения между двумя странами.

Как сообщили журналисты, американский дипломат приехала на встречу в костюме темно-малинового цвета. Также она надела ботильоны на невысоком каблуке с мелкими горизонтальными полосками.

Переговоры Нуланд и Рябкова проходят в закрытом формате. Заместителя главы Госдепартамента сопровождали посол США в Москве Джон Салливан и сотрудник американского дипведомства Эрик Грин.

Нуланд прилетела в РФ 11 октября. Ожидается, что ее визит продлится два дня. По прибытии в Москву, она заявила, что темой предстоящей встречи с Рябковым станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.