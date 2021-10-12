Вячеслав Володин переизбран председателем Госдумы

Депутаты Государственной думы VIII созыва проголосовали за нового председателя. Им снова стал Вячеслав Володин.

Голосование было открытым. На пост председателя также выдвигался Дмитрий Новиков от КПРФ.

Вячеслав Володин впервые стал спикером нижней палаты парламента, когда собралась Госдума VII созыва. Его кандидатуру на переизбрание рекомендовал президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что политик показал эффективную работу.

Первое заседание новой Думы проходит 12 октября. На нем депутаты обсуждают организационные вопросы. Мероприятие открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. После нее выступили главы думских фракций.