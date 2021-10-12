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Володин не исключил перехода Госдумы на удаленный формат работы

Володин не исключил перехода Госдумы на удаленный формат работы

Госдума России продлит меры санитарной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил депутат Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что сейчас привиты 70% политиков. Однако, по его словам, этого недостаточно. По этой причине возможен переход на удаленную работу.

«Должны быть введены ограничения и на посещение здания Госдумы, и на работу предприятий питания. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась», — отметил Володин.

Телеканал RT сообщал, что первое пленарное заседание депутатов Госдумы VIII созыва открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она поприветствовала гостей и объявила заседание открытым. После прозвучал гимн России. Отмечается, что открыть заседание должен был бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, однако он предложил сделать это Терешковой.