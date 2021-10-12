Лавров выразил уверенность, что статью The Sun о «краже» формулы вакцины не воспримут всерьез

Весь мир вряд ли воспримет всерьез статью британского таблоида The Sun с обвинениями России в краже вакцины от коронавируса. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По данным газеты, Россия якобы украла у компании AstraZeneca формулу их вакцины от коронавируса и создала свою. Позже эту разработку назвали «Спутник V». Такие обвинения британского таблоида являются голословными, отметил Лавров во время общения с прессой,

«Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения [британских СМИ в адрес РФ], голословных обвинений было уже множество», — заявил он.

Не так давно депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко также прокомментировал скандальный материал британской газеты. Журналистам, которые работают на данное издание, он посоветовал проверить психику, а сотрудников МИ-6 — отправить в отставку из-за их профессиональной непригодности.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». Кроме нее, в России есть еще три препарата. Это «Спутник Лайт», КовиВак» и «ЭпиВакКорона».