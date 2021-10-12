Главный научный сотрудник ВОЗ заявила о возможном одобрении «Спутника V» к концу 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже к концу текущего года. Для этого необходимо подписать оставшиеся юридические документы, заявила старший научный сотрудник международной организации Сумия Сваминатан.

На сегодняшний день, стороны находятся на этапе оформления ряда юридических документов. Затем процесс оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования выйдет на финальный этап. Москва уже заверила международную организацию, что административные вопросы будут улажены очень скоро.

«Как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — заявила г-жа Сваминатан в ходе беседы с РИА Новости.

Специалисты ВОЗ рассчитывают, что инспекция и визит в России может состояться уже в ближайшие месяцы, после этого процесс признания вакцины будет завершен. Точная дата визита сотрудников специализированного учреждения пока неизвестна.

«Спутник V» разработан Национальным центром им. Н.Ф.Гамалеи и стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Применение этого препарата одобрено в 70 странах с общим населением свыше 4 млрд человек — более половины населения планеты.

Ранее стало известно, что вакцинация детей от коронавирусной инфекции может начаться в России в январе 2022 года. Центр имени Гамалеи на базе двух столичных больниц уже проводит клинические испытания вакцины с участием подростков от 12 до 17 лет, сообщает телеканал «360».