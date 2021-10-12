Обозреватели Baijiahao согласились с предсказанием Путина о главном враге США

Слова президента России Владимира Путина о будущем Соединенных Штатов подтверждаются кризисной ситуацией в стране. Такое мнение выразили обозреватели китайского издания Baijiahao.

Российский лидер говорил, что США повторяют ошибку СССР, поскольку пытаются решить свои проблемы с помощью влияния на другие страны. Однако подобные действия приведут к возникновению новых трудностей, которые не удастся урегулировать с помощью внешнего влияния, пишет «ПолитРоссия».

«Слова Путина означают, по сути, что главным врагом Соединенных Штатов на протяжении всего это времени была вовсе не Россия, а сами США. Факты подтверждают правоту российского президента», — считают обозреватели китайского издания.

Эксперты уверены, что неожиданное заявление российского лидера о будущем Вашингтона начинает сбываться. Сейчас в Соединенных Штатах наблюдается глобальный раскол, который представляет угрозу для целостности страны. В качестве примера авторы привели ситуацию с пандемией коронавируса. Обстановка стала критической из-за неспособности республиканцев и демократов утвердить единый комплекс мер.

Телеканал RT ранее сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Вашингтона поссорить Москву и Брюссель в газовом вопросе. По его словам, США открыто выступают против сотрудничества России и Европы.