Госдума VIII созыва будет состоять из 32 комитетов

Структура Госдумы VIII созыва была существенным образом пересмотрена. Новый состав федерального парламента одобрил постановление об увеличении числа комитетов с 26 до 32.

Изменение схемы работы Государственной думы прокомментировал депутат Александр Жуков. По его словам, изменениям подвергнется не только качественный и количественный состав комитетов, но и регламент их работы. Все это сделано для того, чтобы отвечать всем тем вызовам, которые стоят перед государством, а также обновленной Конституции России, подчеркнул законодатель.

«Я думаю, что вы знаете, что предполагается создать 32 комитета. Комитеты меняются не только по количеству, но и по названию. За названиями следует и предмет работы, которым будет заниматься комитет», — объяснил Александр Жуков.

Первое заседание Госдумы VIII созыва состоялось 12 октября. С открывающим словом выступила первая женщина-космонавт и депутат фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова.