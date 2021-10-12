Жириновский: депутаты Госдумы VIII созыва не пришли на первое заседание из-за «страшной болезни»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему на первое заседание Госдумы восьмого созыва не пришли 23 депутата.

По словам политика, отсутствующие на первом заседании депутаты больны «страшной болезнью». Так Жириновский прокомментировал возникшую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

«Вот смотрите 23 (депутата) отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!» — заявил лидер ЛДПР.

Во время пресс-подхода он уточнил, что коронавирусом заболели 11 депутатов Госдумы. Пятеро депутатов Думы седьмого созыва умерли, а 11 еще не вошли в здание Думы, потому что оказались в больнице, сказал Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР сравнил пандемию COVID-19 с Гражданской войной и призвал объединиться в борьбе с «красными». Жириновский не исключил, что смертность от вируса в России достигнет тысячи человек в день.