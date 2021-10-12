Пензенский мэр Лузгин заявил о намерении уйти в отставку

Мэр Пензы Андрей Лузгин выразил намерение уйти в отставку. Он написал соответствующее заявление, сообщила пресс-служба городской администрации.

Глава пензенской администрации написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Лузгин отметил, что собирается сложить полномочия по собственному желанию, уточнили в мэрии.

«Андрей Вячеславович [Лузгин] подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лузгин был избран на должность мэра Пензы в октябре 2019 года. В случае его отставки будет сформирована комиссия, которая проведет конкурс на замещение должности главы городской администрации. Этот вопрос может быть рассмотрен на очередной сессии Пензенской гордумы.