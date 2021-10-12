Ученые Массачусетского университета планируют использовать растения в качестве источника света

Определенные воздействия, оказанные на обычные растения, могут заставить их светиться в темноте. Американские исследователи усовершенствовали разработку 2017 года.

Ранее ученые Массачусетского университета проводили эксперименты над растениями и смогли заставить их светиться в темноте. Последнее открытие ученых показало, что внедрение специальных наночастиц позволит представителям флоры светиться в 10 раз ярче. Для подзарядки потребуется всего 10 секунд. Такие растения представляют собой многоразовый инструмент, их можно использовать повторно.

Ученые отметили, что подобные модификации никак не влияют на развитие растений. Основная цель эксперимента состоит в том, чтобы создать светоизлучающий аппарат.

Излучающие свет деревья и цветы были бы полезны для человечества. Но есть растения, которые могут нанести серьезный вред, особенно детям, сообщил телеканал «360». Ряд комнатных растений может привести к острой аллергической реакции у неокрепшего организма.