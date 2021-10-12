Кнутов указал на готовность ВМФ РФ пресечь любые претензии Токио на Курильские острова

Российский военно-морской флот является эффективным инструментом для пресечения реваншистских настроений отдельных японских политиков, которые оспаривают суверенитет РФ над Курилами. Эти острова имеют огромное значение для безопасности России, заявил военный историк Юрий Кнутов.

Москва внимательно отслеживает заявления японских властей на тему Курил и считает вопрос их государственной принадлежности давно закрытым. Острова вошли в состав СССР, и впоследствии РФ, по итогам Второй мировой войны, напомнил Кнутов в интервью изданию «ПолитРоссия».

«Возврат Курил Японии привел бы к появлению на островах американских баз. И тогда Россия оказалась бы в сложном положении», — указал на опасность претензий Токио директор музея ПВО.

По его словам, Россия не намерена «разбрасываться территориями» и планомерно укрепляет мощь ВМФ РФ на Дальнем Востоке.

«Наши моряки показывают, что мы в состоянии отстоять территориальную целостность России», — прокомментировал Кнутов недавние крупные учения Тихоокеанского флота, в ходе которых были осуществлены десятки ракетных запусков.

Россия при развитии своего ВМФ делает ставку на качественный компонент. Уделяется первостепенное внимание готовности ударных средств и сил ПВО, которые способны осадить Японию за претензии на Курилы уже на стадии учебной демонстрации, резюмировал собеседник «ПолитРоссии».