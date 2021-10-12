«Нам тяжело тут работать». В Госдуме вновь заговорили о переезде из центра Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы VIII созыва призвал построить в Москве новый парламентский центр. По его словам, старое здание, в котором сейчас восседают депутаты, выглядит «очень невзрачно», хотя должно иметь статус лучшего в стране по аналогии с другими государствами мира.

Совершить переезд, по мнению либерал-демократа, можно будет уже к концу 2024 года.

«Две станции метро подвели уже, дорогу. Проект готов, деньги есть. Ни одной копейки из бюджета страны. Давайте это сделаем, потому что тяжело работать и нам, и Совету Федерации», — заключил политик.

Пресс-служба ЛДПР /

Жириновский добавил, что здание нынешнего парламента непригодно для работы в условиях пандемии, поскольку между креслами депутатов нет дистанции в полтора метра.

Однако это не единственная проблема, с которой сталкиваются народные избранники. Так, еще в 2017 году они жаловались на прохудившуюся крышу, из-за которой в дожди зал заседаний заливает водой, а также на «отсутствие воздуха» из-за того, что вентиляцию якобы не чистили почти три десятка лет.

Разговоры о строительстве нового комплекса зданий, где разместились бы и Госдума, и Совфед, ведутся уже около десяти лет. В разные годы под эти цели предлагали использовать территорию у метро Краснопресненская (по соседству со зданием Правительства РФ) и парка Зарядье.

В 2012 году занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев определил место для застройки на территории Новой Москвы в районе поселка Коммунарка. Спустя ровно год власти вновь передумали и вернулись к идее размещения резиденции депутатов и сенаторов в центре столицы.

duma.gov.ru /

В 2014 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что под строительство нашли площадку на западе Москвы — в районе Нижние Мневники рядом с природным парком «Москворецкий». Возведение правительственного комплекса должно было начаться на рубеже 2015-2016 годов и завершиться максимум к 2021-му.

Тогда же появилась идея возвести новое прибежище народных избранников без привлечения бюджетных средств. Власти хотели заключить соглашение с банком или бизнес-структурой, которые профинансировали бы строительство в обмен на переход в их собственность старого здания Думы. Его рыночную стоимость в те годы оценивали примерно в $300-400 млн. Однако новые здания обошлись бы инвесторам куда дороже — около $600-800 млн. В итоге в 2018 году от идеи строительства решили отказаться окончательно.

«Была некоторая работа рабочей группы, но решений принято не было, денег тоже, и окончательный проект не утвержден и не рассматривался», — сообщил тогда РБК зампредсед Совфеда Евгений Бушмин.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В начале 2019 года власти приняли решение реконструировать старое здание. Было решено пристроить к нему столовую, ресторан, два кафе и кулинарию. По данным «Коммерсанта», это обошлось бы российскому бюджету в 2 млрд рублей. Депутатам на время работ (около полутора лет) надлежало переехать в соседнее здание Дома союзов. Соответствующее распоряжение 3 октября 2019 года даже подписал президент РФ Владимир Путин.

Однако при обследовании в фундаменте парламентского центра обнаружили пустоты. В итоге власти решили предоставить право определить дальнейшую судьбу здания Госдумы депутатам нового VIII созыва.

Здание, где сейчас располагается Госдума, было возведено в 1935 году для Совета труда и обороны. Ради него были снесены церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века — старейшие архитектурные памятники Москвы. Однако через два года после завершения строительства Совет был упразднен, здание перешло Совету министров СССР, а после — Госплану СССР.

На рубеже 1994–1995 годов здание было частично отремонтировано, и уже в мае 1995-го там состоялось первое заседание Госдумы РФ.