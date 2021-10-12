Подарок России. Литва отказалась от спасительных инвестиций Китая ради ЕС и США

Испортив отношения с Россией в угоду Евросоюзу и США, Литва лишилась выгодного торгового маршрута. Теперь китайские грузы, предназначенные для Европы, будут поставляться через Калининградскую область в Польшу, обходя стороной прибалтийскую республику. На это обратили внимание эксперты аналитического портала Baltnews.

Благодаря своему географическому положению странам Балтии долгое время удавалось оставаться основным транзитным коридором для доставки товаров из РФ и Белоруссии в европейские государства. За счет этого регион был обеспечен непрерывным грузопотоком, на котором власти республик успешно зарабатывали.

Однако теперь Латвия и Литва начали добровольно лишать себя прибыли от транзита. Причем отказ от выгодных контрактов вызван далеко не стратегическими планами, а попыткой следовать западной идеологии. Более того, эта политика привела лишь к серьезному сокращению транзита. Так, в 2020 году грузооборот крупнейших латвийских портов — Рижского, Вентспилсского и Лиепайского — составил около 44 млн тонн. Для сравнения в 2015 году такой объем был в одной лишь Риге.

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За первые шесть месяцев 2021 года грузопоток через литовские порты уменьшился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие же убытки наблюдаются и на железной дороге — 9,6%.

Тем не менее у властей Литвы был шанс не просто спасти транзит, но даже сделать его весомой составляющей экономики. Однако прибалтийская республика сделала выбор в пользу идеологии, отказавшись участвовать в проекте «Новый шелковый путь».

Теперь вместо Вильнюса возможность зарабатывать на транзите получит Россия. В начале октября в центре Калининградской области запустили новый терминально-логистический центр, предназначенный для перевалки китайских грузов.

пресс-служба калининградской железной дороги /

Последние будут поставляться из российского эксклава в Гданьск по северному маршруту «Нового шелкового пути». Терминал сможет обслуживать 450 тысяч контейнеров в год. Это обещает РФ и Польше прибыль от транзита, инвестиции в инфраструктуру, а также перспективное сотрудничество с Китаем.

Стать частью этого проекта могла и Литва, которой китайские вложения не помешали бы. За счет них Вильнюс мог бы рассчитывать на завершение строительства проекта железной дороги Rail Baltica в рекордные сроки.

Помимо этого, балтийская страна могла бы модернизировать Клайпедский порт. Несмотря на то, что в 2020 году ЕС пообещал выделить €48,8 млн на обновление и реконструкцию волнорезов морской гавани, такая практика лишь поддерживает ее жизнеспособность, но не приносит прибыль в госбюджет.

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Однако на увеличение грузопотока из КНР Литве рассчитывать не приходится. В августе этого года Пекин отозвал литовского посла после того, как власти республики разрешили открыть в Вильнюсе официальное представительство Тайваня. Это говорит о том, что сегодня между государствами разорваны не только экономические, но и дипломатические связи.

«Страны Балтии, с подачи США и ЕС, добровольно превратили себя не только в форпост русофобии, разрывая экономические связи с восточным соседом, но и в антикитайский рупор», — констатировали эксперты.

По оценке гендиректора компании «Оптимальная логистика» Георгия Властопуло, отказ Литвы интегрироваться в транспортную стратегию Китая обернется потерей миллионов TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости контейнерных терминалов).

«По "Новому шелковому пути", то есть по коридору "Восток — Запад — Восток" в прошлом году прошло 670 тысяч TEU. В 2021 году планируется довести объем грузопотока до миллиона TEU. Потенциальный рост этого направления — 3,5–4 млн TEU», — отметил он.

Народные новости / Степан Яцко

По мнению Властопуло, в будущем железнодорожные перевозки ожидает резкий подъем из-за резолюции ООН по снижению углеродного следа. Первые предпосылки уже имеются: только в этом году Россия увеличила свою прибыль на 35–40% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт.

«Отказываться от такого нельзя. Наоборот, страны должны интегрироваться в эту стратегию, тем более она будет расширяться. Китай собирается организовать такой же способ доставки железнодорожным транспортом и морем до Америки. И если Литва как транзитер отказывается от своего участия, то теряет очень много», — пришел к выводу гендиректор «Оптимальной логистики».

Примечательно, что «Новый шелковый путь» пользовался широким спросом даже в условиях пандемии коронавируса. За первую половину 2020 года количество грузовых поездов, курсировавших между Китаем и Европой через Россию и Казахстан, выросло на 36% в годовом исчислении.