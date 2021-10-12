Минск ответил на решение Вашингтона закрыть белорусское генконсульство в Нью-Йорке

Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление в ответ на решение американских властей прекратить работу генконсульства республики в Нью-Йорке.

Требование США закрыть дипведомство является прямым следствием ухудшения условий консульского обслуживания граждан Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД республики. Минск сожалеет в связи с произошедшим и просит белорусских граждан с пониманием отнестись к неудобствам.

«Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам», — отмечается в тексте сообщения.

О закрытии генконсульства Белоруссии в Нью-Йорке ранее сообщили в МИД республики. Дипломатическое ведомство прекратит работу с 21 октября по требованию Вашингтона.