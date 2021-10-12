Украина добилась запрета на участие россиян в чемпионате Европы по MMA

Российским бойцам смешанных единоборств запретили выступать на чемпионате Европы в Киеве.

Президент Украинской федерация по смешанным боевым искусствам (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не примут участие в континентальном первенстве. Турнир в Киеве стартует 5 ноября.

«Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу», — сообщил Тесля на странице UF MMA в Facebook.

Континентальное первенство по MMA должно было состояться в Греции или Грузии, однако страны отказались от турнира, сообщает RT. Чемпионат Европы примет Дворец спорта в Киеве.