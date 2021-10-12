Жапаров освободил Касмамбетова от должности главы администрации президента Киргизии

Руководитель администрации президента Киргизии Суйунбек Касмамбетов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Пресс-служба президента сообщила, что подписан указ, согласно которому Касмамбетов освобождается от занимаемой должности и назначается государственным секретарем Киргизии. Кроме того, Жапаров освободил от должности госсекретаря Чолпонбека Абыкеева. Он стал советником главы государства.

Президент Киргизии 11 октября подписал закон, согласно которому руководитель президентской администрации одновременно является главой кабмина.

Телеканал RT ранее сообщал, что министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил о приглашении наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на парламентские выборы. Голосование состоится 28 ноября.