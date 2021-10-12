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Власти Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

Власти Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

Главный государственный санитарный врач по Кировской области Елизавета Белоусова подписала постановление, которое устанавливает категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Новые меры введены для борьбы с распространением COVID-19 на территории региона. Причиной стал рост заболеваемости у работников образования и сферы услуг, включая общепит.

В число жителей Кировской области, которым предстоит пройти обязательную вакцинацию, вошли работники сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, спорта, ЖКХ, бытовых услуг и общественного питания, торговли, общественного транспорта, такси и салонов красоты.

Вакцинация первым компонентом вакцины от коронавируса запланирована в срок до 10 ноября текущего года, вторым компонентом — до 10 декабря. Общий охват вакцинацией должен составлять не менее 80% от всего числа занятых жителей региона. Для лиц, имеющих на руках документы о наличии противопоказаний к прививке от COVID-19, сделано исключение.