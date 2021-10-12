Новый состав Госдумы готовится приступить к первому заседанию

Первое заседание Государственной думы восьмого созыва открыла один из старейших депутатов Валентина Терешкова. Сегодня на повестке дня у парламентариев стоит решение организационных вопросов.

Новоизбранные депутаты уже получили документы к первому заседанию и ключи от рабочих кабинетов. Парламентарии сегодня выберут спикера, его заместителей, а также руководство и состав комитетов. Пока на этот пост претендуют два кандидата. «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Вячеслава Володина.

Стоит отметить, что депутатский состав обновился практически наполовину. Эта Госдума приступила к работе с новыми полномочиями, которые были внесены в поправки к Конституции России.

Выборы депутатов нижней палаты парламента проходили с 17 по 19 сентября. По итогам голосования депутатские кресла заняли представители пяти партий.