Ушел из жизни бывший официальный представитель СКР Маркин

Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России (СКР), генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители СКР выразили соболезнования родным и близким Маркина, а также назвали Владимира Ивановича яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком и настоящим профессионалом своего дела.

«Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа», — говорится на официальном сайте ведомства.

По данным СМИ, Маркин последние несколько лет тяжело болел. Однако точные причины его смерти пока не называются.

Владимир Марин занимал должность руководителя Управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета с 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года. Кроме того, генерал-майор является автором книги «Самые громкие преступления XXI века в России».