Автор The Telegraph указал на скорое поражение Евросоюза в правовом споре с Польшей

Правовой спор между Польшей и Евросоюзом (ЕС) обернется для объединения проигрышем. Такое мнение выразил автор британского издания The Telegraph Мэтью Линн.

Журналист напомнил, что Варшава подтвердила превосходство польских законов над европейскими. По словам автора, ситуация демонстрирует, что Польша уже взяла курс на столкновение с Еврокомиссией.

«Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — подчеркнул журналист.

Автор добавил, что попытки ЕС загнать Варшаву в общий «строй» обернутся для союза непреодолимым кризисом. Линн также отметил, что Польша имеет свою валюту и собственный Центробанк, поэтому стране не стоит бояться финансовых ограничений со стороны Брюсселя.

Телеканал RT ранее сообщал, что решение Польши о верховенстве своих законов возмутило Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить этот инцидент.